Fox 4: самолет разбился в американском штате Техас

Самолет разбился в районе аэродрома Хикс в Форт-Уэрте, штат Техас. Об инциденте сообщает телеканал Fox 4. Известно, что катастрофа произошла около 13:30. На месте падения воздушного судна вспыхнул сильный пожар. Судя по опубликованным в соцсети Х кадрам от очевидцев, самолет упал в считанных метрах от жилых домов.

«О пострадавших пока ничего не известно», - сообщил телеканал.

В районе аэродрома Хикс перекрыто движение, работают пожарные и группы спасателей. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Аэродром Хикс является частным и расположен к северу от Фор-Уэрта. О возможных причинах происшествия не сообщается.