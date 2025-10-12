МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Fox 4: самолет разбился в американском штате Техас

Информация о количестве пассажиров на борту воздушного судна не разглашается.
Ян Брацкий 2025-10-12 23:44:41
© Фото: colsiegirl, Х © Видео: colsiegirl, Х

Самолет разбился в районе аэродрома Хикс в Форт-Уэрте, штат Техас. Об инциденте сообщает телеканал Fox 4. Известно, что катастрофа произошла около 13:30. На месте падения воздушного судна вспыхнул сильный пожар. Судя по опубликованным в соцсети Х кадрам от очевидцев, самолет упал в считанных метрах от жилых домов.

«О пострадавших пока ничего не известно», - сообщил телеканал.

В районе аэродрома Хикс перекрыто движение, работают пожарные и группы спасателей. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Аэродром Хикс является частным и расположен к северу от Фор-Уэрта. О возможных причинах происшествия не сообщается.

#сша #ЧП #авиакатастрофа #техас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 