В МВД рассказали о схеме аферистов, направленной на родственников бойцов СВО

Мошенники разработали новую схему, основной целью которой является кража аккаунтов «Госуслуг» у родственников бойцов спецоперации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России.

Согласно схеме родственникам участников СВО поступают звонки от злоумышленников, которые для убедительности называют данные военнослужащего. Затем они предлагают записаться в якобы «онлайн-очередь» на получение медали. Для этого мошенники просят назвать код из СМС, который является паролем от входа на личную страницу на портале «Госуслуги».

В МВД призвали не россиян никому не передавать личные данные, прекратить разговор и обратиться в компетентные органы власти.

Ранее сообщалось, что мошенники использовали схему с выигрышем в лотерею. Из-за этого жертвы вынуждены завлекать в нее других людей.