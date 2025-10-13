МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Нидерландах стартовали ежегодные ядерные учения НАТО

В учениях Североатлантического альянса «Steadfast Noon» примут участие четырнадцать стран и 71 самолет.
Сергей Дьячкин 2025-10-13 03:20:13
© Фото: Andreas Franke, picture alliance, Globallookpress

В Нидерландах начинаются ежегодные учения стран НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»). Об этом сообщает RT.

Сообщается, что в учениях примет участие 71 самолет из четырнадцати стран. Маневры продлятся до 24 октября. Глава НАТО Марк Рютте ранее заявлял в видеообращении, что подобные учения - это «ежегодная подготовка, и она регулярна».

«Нам необходимо это сделать, потому что это поможет нам обеспечить максимальную надежность, безопасность и эффективность нашего ядерного сдерживания", - сообщил накануне генсек альянса.

Рютте говорил, что на таких маневрах отрабатываются действия авиации и личного состава. При этом реальное ядерное оружие.

Сообщалось, что от ФРГ на учения будут направлены несколько истребителей-бомбардировщиков, включая три Tornado и четыре Eurofighter. При этом Tornado способны сбрасывать американские атомные бомбы.

Свои истребители предоставят для учений Финляндия и Швеция. От шведских ВВС в маневрах примут участие Jas 39 Gripen, от финских - F/A-18 Hornet. Также ожидается военной авиации США.

Ранее сообщалось, что в НАТО обсуждают возможность проведения на границе с Россией военных учений. Их цель - противодействие нарушениям воздушного пространства альянса, в которых якобы замешаны российские БПЛА и самолеты, хотят никаких доказательств этого предоставлено не было. При этом отмечалось, что наибольший интерес для альянса представляют так называемые «более отдаленные и незащищенные районах» приграничных с Россией территорий.

 

