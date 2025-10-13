МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С марта 2026 года в России изменится формат справки об инвалидности

Бумажный вариант справки сохранит свою юридическую силу, его необходимо будет заверять печатью и подписью руководителя бюро.
Ян Брацкий 2025-10-13 07:02:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Справка об установлении инвалидности станет электронной с 1 марта 2026 года. Найти ее можно будет в личном кабинете на портале «Госуслуги», сообщили в Минтруде РФ. Справка об инвалидности и выписка из акта медико-социальной экспертизы будут формироваться сразу в электронном виде на Единой цифровой платформе, пишет РИА Новости. Справку и выписку будут подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро или уполномоченного им должностного лица.

При этом бумажный вариант справки сохранит свою юридическую силу. Только его необходимо будет заверить печатью и подписью руководителя бюро или уполномоченного. Отмечается также, что оформленные в электронном виде справка и выписка будут направлены в личный кабинет человека на «Госуслугах».

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2026 года в России будет проиндексирован ряд социальных выплат на 14,8%. Речь идет в том числе о социальных пенсиях. Напомним, в нашей стране соцпенсии положены тем лицам, у которых недостаточный для получения страховой пенсии трудовой стаж или он вовсе отсутствует. Кроме того, эти выплаты могут получать граждане с инвалидностью или те, кто потерял кормильца.

#Инвалидность #госуслуги #справка #минтруда рф #соцпенсия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 