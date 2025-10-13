С марта 2026 года в России изменится формат справки об инвалидности

Справка об установлении инвалидности станет электронной с 1 марта 2026 года. Найти ее можно будет в личном кабинете на портале «Госуслуги», сообщили в Минтруде РФ. Справка об инвалидности и выписка из акта медико-социальной экспертизы будут формироваться сразу в электронном виде на Единой цифровой платформе, пишет РИА Новости. Справку и выписку будут подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро или уполномоченного им должностного лица.

При этом бумажный вариант справки сохранит свою юридическую силу. Только его необходимо будет заверить печатью и подписью руководителя бюро или уполномоченного. Отмечается также, что оформленные в электронном виде справка и выписка будут направлены в личный кабинет человека на «Госуслугах».

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2026 года в России будет проиндексирован ряд социальных выплат на 14,8%. Речь идет в том числе о социальных пенсиях. Напомним, в нашей стране соцпенсии положены тем лицам, у которых недостаточный для получения страховой пенсии трудовой стаж или он вовсе отсутствует. Кроме того, эти выплаты могут получать граждане с инвалидностью или те, кто потерял кормильца.