NYT: США грозит сильнейшее землетрясение

Соединенным Штатам угрожает сильнейшее землетрясение из-за разлома тектонической плиты. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на ученых-сейсмологов из штата Орегон.

По словам специалистов, разлом может произойти в зоне субдукции Каскадия, где плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую плиту у северо-западного побережья Тихого океана. Грядущее событие авторы материала называют «величайшей катастрофой» в истории Северной Америки.

Ученые предупреждают, что сейсмическая активность в Каскадии способна спровоцировать подземные толчки и в разломе Сан-Андреас на территории штата Калифорния. Угроза мегаземлетрясения в районе Сан-Андреаса, по словам сейсмологов, выглядит весьма пугающей. Это один из крупнейших тектонических рисков, которые угрожают планете.

«Геологический разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства», - сообщается в материале.

Ученые отметили, что новые разломы могут появиться из-за сильного давления, которое оказывается на Хуан-де-Фука, зажатую между двумя другими плитами.

В конце августа Геологическая служба США сообщала о подземные толчках в штате Невада, примерно в 95 километрах от города Элко, где проживает около 21 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине около шести километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.