МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: США грозит сильнейшее землетрясение

Повод для беспокойства дает ученым геологический разлом в зоне субдукции Каскадия.
Сергей Дьячкин 2025-10-14 00:09:25
© Фото: Jan Woitas, dpa, Global Look Press

Соединенным Штатам угрожает сильнейшее землетрясение из-за разлома тектонической плиты. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на ученых-сейсмологов из штата Орегон.

По словам специалистов, разлом может произойти в зоне субдукции Каскадия, где плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую плиту у северо-западного побережья Тихого океана. Грядущее событие авторы материала называют «величайшей катастрофой» в истории Северной Америки.

Ученые предупреждают, что сейсмическая активность в Каскадии способна спровоцировать подземные толчки и в разломе Сан-Андреас на территории штата Калифорния. Угроза мегаземлетрясения в районе Сан-Андреаса, по словам сейсмологов, выглядит весьма пугающей. Это один из крупнейших тектонических рисков, которые угрожают планете.

«Геологический разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства», - сообщается в материале.

Ученые отметили, что новые разломы могут появиться из-за сильного давления, которое оказывается на Хуан-де-Фука, зажатую между двумя другими плитами.

В конце августа Геологическая служба США сообщала о подземные толчках в штате Невада, примерно в 95 километрах от города Элко, где проживает около 21 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине около шести километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

#сша #землетрясение #стихийное бедствие #сейсмолог #северная америка #каскадия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 