«Ураганы» поразили позиции ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

По словам командира боевой машины с позывным Восход, один снаряд поражает большую площадь - размером примерно с футбольное поле, что подтверждается данными объективного контроля.
Андрей Вакула 2025-09-17 11:17:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир боевой машины с позывным Восход рассказал нашему корреспонденту Андрею Вакуле, что в ходе огневой задачи расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожил до взвода солдат противника на границе ДНР и Днепропетровской области.

«До взвода людей потерял противник. Примерно 30 человек, а может, и больше. Снаряды поражают очень большую площадь. Один накрывает площадь размером с футбольное поле», -  сказал Восход.

Огонь велся по технике и месту дислокации ВСУ в районе села Березовое Днепропетровской области, расположенного недалеко от Новониколаевки, недавно перешедшей под контроль российской группировки «Восток». После выполнения залпа артиллеристы сменили позицию, чтобы исключить ответный огонь.

Как отметил старший наводчик с позывным Тегда, особенности конструкции машины и его высокий рост позволяют оперативно развернуть прицельные устройства и открыть огонь.

«Преимущество моего роста и длины рук помогает максимально быстро опустить площадку наводчика и навести пакет машины», - сказал Тегда.

В ходе выполнения новых задач огонь «Ураганов» был перенесен на позиции в Запорожской области, где противник пытался провести ротацию.

«Дают цели основательные. Это пункты временной дислокации, скопление живой силы, техники противника, ангары. Среди уничтоженных целей - БМП Bradley, танки Leopard», - говорит Тегда.

Реактивные снаряды летят на дальние цели на дистанции до 35 километров. Маневренность и проходимость машин обеспечиваются системой подкачки колес, что позволяет выполнять задачи в сложных условиях пересеченной местности. Группировка войск «Восток» продолжает расширять зону контроля на направлении наступления.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ураган #РСЗО #восток #наш эксклюзив
