Минобороны России сообщает об уничтожении вражеского зенитного ракетного комплекса VAMPIRE на Сумском направлении специальной военной операции.

ЗРК обнаружил расчет Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Цель находилась в 47 километрах от линии боевого соприкосновения. Комплекс располагался на шасси грузовика.

На VAMPIRE навели оператора барражирующего боеприпаса «Ланцет». Он сумел добиться прямого попадания. Начался пожар. Камера зафиксировала украинского боевика, в ужасе убегающего подальше от своей машины. Сразу же после этого горящий комплекс самопроизвольно пустил зенитную ракету куда попало.

Ранее сообщалось, что расчет «Ланцета» уничтожил украинскую гаубицу М119 американского производства. Удар наносился на территории Днепропетровской области, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.