Экономист назвала преимущества лимита на число банковских карт

Но для банковской системы это может иметь свои минусы, отметила Инна Литвиненко.
Гоар Хачатурян 2025-10-13 16:21:34
© Фото: Fernando Gutierrez - Juarez, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Лимит на пластиковые банковские карты - это первый шаг к формированию будущей цифровой России. Это позволит сформировать открытую, прозрачную и доступную систему пользования финансовыми инструментами. Помимо того что снижение использования пластиковых карт будет полезно для экологии, это также мощный инструмент в борьбе с мошенниками.

«Да, мы уходим от пластика. На данном этапе это шаг, направленный в борьбе с мошенниками. Ограниченное число карт проще контролировать», - рассказала «Звезде» экономист, член Комитета по образованию и социальной политике ТПП РФ Инна Литвиненко.

В то же время, отметила она, в нововведении есть и ряд минусов. Но они касаются скорее банков. Так, каждая новая карта - это вход в поле клиента. Это отслеживание данных, маркетинг и, конечно, комиссия за обслуживание.

Тем не менее Литвиненко уверена, что банки со временем перестроятся и адаптируются к системе цифрового рубля. Для россиян здесь - только очевидные плюсы, заключила она.

Напомним, в декабре в России могут ограничить число пластиковых карт в банках. Инициатива предполагает запрет на владение более 20 картами во всех банках и более пяти - в одном.

