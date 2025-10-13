Экономист назвала преимущества лимита на число банковских карт

Лимит на пластиковые банковские карты - это первый шаг к формированию будущей цифровой России. Это позволит сформировать открытую, прозрачную и доступную систему пользования финансовыми инструментами. Помимо того что снижение использования пластиковых карт будет полезно для экологии, это также мощный инструмент в борьбе с мошенниками.

«Да, мы уходим от пластика. На данном этапе это шаг, направленный в борьбе с мошенниками. Ограниченное число карт проще контролировать», - рассказала «Звезде» экономист, член Комитета по образованию и социальной политике ТПП РФ Инна Литвиненко.

В то же время, отметила она, в нововведении есть и ряд минусов. Но они касаются скорее банков. Так, каждая новая карта - это вход в поле клиента. Это отслеживание данных, маркетинг и, конечно, комиссия за обслуживание.

Тем не менее Литвиненко уверена, что банки со временем перестроятся и адаптируются к системе цифрового рубля. Для россиян здесь - только очевидные плюсы, заключила она.

Напомним, в декабре в России могут ограничить число пластиковых карт в банках. Инициатива предполагает запрет на владение более 20 картами во всех банках и более пяти - в одном.