Польша находится в состоянии войны с Россией. Об этом в интервью Financial Times заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич.

«Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны (с Россией. - Прим. ред.), это больше не состояние угрозы», - сказал он.

По словам Ценцкевича, за «гибридными атаками» в ЕС, так он назвал ситуацию с БПЛА в польском воздушном пространстве и попытки взлома систем водоснабжения, стояли диверсанты. Им, как утверждает глава Бюро нацбезопасности Польши, платили криптовалютой, что позволяло скрывать финансовые операции от местных спецслужб.

Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что Польша и Украина готовят совместную провокацию против нашего государства. Эти страны преследуют цель втянуть Европу в открытое противостояние с РФ. Известно, что Варшава и Киев хотят перебросить на заброшенную польскую территорию так называемых диверсантов, которые якобы являются гражданами России и Белоруссии. На самом деле, по данным СВР, исполнителей такой инициативы набрали из рядов украинских боевиков. Для большей убедительности авторы провокации организуют атаки на объекты критической инфраструктуры.