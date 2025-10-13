Авианаводчики навели самолеты и вертолеты на цели в Запорожской области

Минобороны России опубликовало редкие кадры работы передовых авиационных наводчиков Новороссийского соединения ВДВ в составе группировки «Днепр», подчеркнув, что эти специалисты обеспечивают наведение штурмовой и армейской авиации при ударах по районам сосредоточения личного состава и огневых средств противника. В ведомстве уточнили, что точность действий авианаводчиков напрямую влияет на поражение целей и безопасность летных экипажей, поэтому их работа редко попадает в объективы камер.

Авианаводчики наблюдают и собирают данных о целях, а также передают координаты авиации. В Минобороны подчеркивают требования к таким специалистам. Передовой авиационный наводчик (ПАН) совмещает физическую выносливость, осторожность, навыки маскировки и знание особенностей авиационного удара - в тех задачах, где он действует, поиск со стороны противника делает позицию ПАН особенно уязвимой.

Сообщается, что ПАН выбирают места наблюдения с учетом риска обнаружения и необходимости обеспечить безопасное прохождение ударных и разведывательных воздушных судов.

Минобороны отмечает, что координация ПАН с авиацией позволяет добиваться точного поражения выявленных целей - личного состава, укреплений и техники - при минимизации рисков для собственных экипажей.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя Су-34 уничтожил украинский пункт управления беспилотниками. В ходе удара летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.