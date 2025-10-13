МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Су-34 уничтожил украинский пункт управления беспилотниками

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг», отметили в российском оборонном ведомстве.
2025-10-13 13:34:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. 

Отмечено, что авиационный удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». Летчики применили бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Как только разведка подтвердила успешное уничтожение намеченной цели, экипаж развернул самолет и благополучно вернулся на аэродром. 

Ранее сообщалось, что Экипаж Су-34 сжег украинскую бронетехнику в зоне проведения специальной военной операции. Также удалось уничтожить скопление личного состава ВСУ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #группировка юг #УМПК
