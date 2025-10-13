Нобелевку по экономике присудили за изучение инновационного роста

Нобелевскую премию по экономике 2025 года разделили на три неравные части. Половину присудили американцу Джоэлу Мокиру. Другую разделят французский ученый Филипп Агьон и экономист из США Питер Ховитт.

Лауреаты награждены за объяснение экономического роста, основанного на инновациях. В частности, Джоэл Мокир использовал исторические источники для демонстрации устойчивого экономического роста. Он подчеркнул важность научного объяснения инноваций и открытости общества новым идеям.

Филипп Агьон и Питер Ховитт построили математическую модель «созидательного разрушения». В их работах идет речь о том, что инновация порождает конфликты, и есть риск блокировки новых технологий устоявшимися компаниями.

Значение работ лауреатов состоит в представлении о том, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Ученые защищали точку зрения о необходимости поддерживать механизмы созидательного разрушения, чтобы избегать стагнации.

Ранее Нобелевскую премию мира присудили оппозиционерке из Венесуэлы Марии Корине Мачадо. На эту награду был номинирован и президент США Дональд Трамп. Представители Белого дома назвали решение Нобелевского комитета политизированным.