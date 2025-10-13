МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Адвокат Блиновской заявила, что сторона защиты будет просить об УДО

Это связано с тем, что Елена Блиновская уже отбыла часть срока в СИЗО.
Гоар Хачатурян 2025-10-13 14:19:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У блогера и названной «королевы марафонов» Елены Блиновской есть право просить об условно-досрочном освобождении. Как только будет получено соответствующее определение суда, сторона защиты займется обсуждением подачи заявления. Об этом заявила «Звезде» адвокат Блиновской Наталия Сальникова.

Такая возможность появилась у блогера ввиду того, что она отбыла часть срока в СИЗО. Сторона защиты довольна тем, что срок наказания сократили.

Брат Блиновской Александр Останин назвал приговор «тройным» - срок в СИЗО, конфискация имущества и долги перед налоговой. Он надеется на то, что «как минимум уберут конфискацию».

«Конфисковано даже то, что было под залогом, в кредите, в ипотеке... Теперь должна (имеется в виду Елена Блиновская. - Прим. ред.) и налоговой, и должна продолжать выплачивать кредиты, ипотеки», - сказал он.

У Останина и родителей блогера арестованы счета. Дети находятся под опекой мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского, а сам он - на СВО.

Ранее Московский городской суд изменил приговор Елене Блиновской, смягчив наказание с пяти лет до 4,5 года. Просьба блогера отсрочить наказание за уклонение от налогов и отмывание денег была отклонена.

#адвокат #суд #Приговор #наш эксклюзив #удо #елена блиновская
