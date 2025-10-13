Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Блиновской

В понедельник, 13 октября, Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Елены Блиновской с просьбой отложить исполнение наказания. Королева марафонов просила перенести тюрьму на период, когда детям исполнится 14 лет. Суд отказал.

«Я не видела свою дочь с трех лет, сейчас ей будет шесть», - подчеркнула она.

У блогерши четверо несовершеннолетних детей. Самому старшему сейчас 16 лет, младшей - пять. По мнению Блиновской, вынесенный приговор слишком суровый.

В марте Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима за неуплату налогов. Ей направили штраф на один миллион рублей и лишили права заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. В начале года ее задолженность по налогам составляла около 587 миллионов рублей.