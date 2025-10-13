МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Блиновской

Блиновская отметила, что не видела свою дочь с трех лет, сейчас ей будет шесть.
Екатерина Пономарева 2025-10-13 13:02:13
© Фото: Shatokhina Natalia, Global Look Press

В понедельник, 13 октября, Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Елены Блиновской с просьбой отложить исполнение наказания. Королева марафонов просила перенести тюрьму на период, когда детям исполнится 14 лет. Суд отказал.

«Я не видела свою дочь с трех лет, сейчас ей будет шесть», - подчеркнула она.

У блогерши четверо несовершеннолетних детей. Самому старшему сейчас 16 лет, младшей - пять. По мнению Блиновской, вынесенный приговор слишком суровый.

В марте Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима за неуплату налогов. Ей направили штраф на один миллион рублей и лишили права заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. В начале года ее задолженность по налогам составляла около 587 миллионов рублей.

 

#тюрьма #Мосгорсуд #Блиновская
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 