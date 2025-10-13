Метеобюро: на Москву за сутки обрушится до трети месячной нормы осадков

В течение сегодняшнего дня в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков. Для сравнения: в Московской области такие показатели зафиксированы за первые две недели октября. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

В течение всей недели в Москве и области ожидаются холодная погода и смешанная фаза осадков. В ночное время температура воздуха может опускаться до нуля градусов, также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, отметила специалист.

«В ночное время у нас будут приниматься небольшие осадки. Это говорит о том, что к дождю может примешиваться мокрый снег. А днем это будет небольшой дождь», - сказала Позднякова.

Примерно во вторник прекратятся ливни, а в последующие дни будут выпадать слабые осадки. Тем не менее Москва и область останутся под влиянием пасмурного циклона, добавила метеоролог.

Ранее Татьяна Позднякова уже предупреждала о мокром снеге в столице. Так, она рассказала «Звезде», что начало недели ожидается дождливым, но ближе к концу жителей города ждет приятный сюрприз.