Мокрый снег ожидается в Москве в середине следующей недели

В столицу придет очередная волна похолодания.
Константин Денисов 2025-10-12 19:01:12
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала о погоде в столице на следующей неделе. Ее начало ожидается дождливым, но ближе к концу жителей города ждет приятный сюрприз.

В понедельник и вторник в Москву придут осадки в виде дождя. Температура воздуха ожидается в пределах +5...+7 градусов днем от одного до трех с плюсом в ночные часы. Однако в ночь со вторника на среду ожидается понижение, а к дождю может примешаться мокрый снег.

«Небольшая вероятность такого процесса существует, потому что мы будем находиться сначала левее центра такого холодного циклона, потом он сместится на юг, и мы будем находиться в его тылу. Поэтому вот такая погода тыловая, с небольшими дождями в дневное время и осадками в ночное. Это смешанные фазы,  когда к дождю может перемешиваться и мокрый снег», - рассказала метеоролог.

Впрочем, к выходным небо прояснится, и потеплеет до +5...+10 градусов днем. Такая погода придет ненадолго - начало очередной рабочей недели снова будет холодным и с осадками.

Ранее  синоптик Евгений Тишковец сообщил, что грядущая зима будет холоднее прошлой и более снежной.

#Москва #Погода #осень #Татьяна Позднякова
