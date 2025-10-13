МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Нидерланды передали Украине противоминный корабль класса Alkmaar

Эти тральщики созданы в 1979-1989 годах в рамках программы ВМС Бельгии, Франции и Нидерландов.
Владимир Рубанов 2025-10-13 11:29:35
© Фото: Sveter, wikipedia.org, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Нидерланды передали Украине противоминный корабль класса Alkmaar. Об этом сообщили в украинских военно-морских силах. Киев ожидает еще один тральщик до конца 2025 года. Подготовка экипажа к его получению уже идет.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о передаче двух минных тральщиков класса Alkmaar в 2023 году. Тогда было сказано, что корабли будут готовы к использованию в 2025 году.

Противоминные корабли класса Alkmaar созданы в 1979-1989 годах в рамках программы ВМС Бельгии, Франции и Нидерландов. Построено 35 судов для этих флотов.

Эти тральщики предназначены для поиска и уничтожения морских мин. Корабли оборудованы специальными сонарными системами и дистанционно управляемыми аппаратами для обезвреживания боеприпасов.

В августе Минобороны России сообщило об уничтожении украинского разведывательного корабля «Симферополь», который был построен в корпусе рыболовецкого траулера. Позже появились кадры атаки на корабль, снятые с безэкипажного катера.

#Украина #ВМС #нидерланды #противоминный корабль #Alkmaar
