Удар «Искандера» уничтожил сразу сотню украинских БПЛА дальнего действия

Минобороны России сообщает об уничтожении большого количества украинских беспилотников одним ударом. Это сделал расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

В результате удара по месту подготовки к запуску БПЛА в районе населенного пункта Лавы в Черниговской области удалось уничтожить 20 грузовых фур. В них перевозилась сотня беспилотников самолетного типа дальнего действия типа «Лютый». Также удалось ликвидировать 60 украинских боевиков. В это количество вошли операторы и техники этих дронов, а также водители фур. Объемное возгорание привело к детонации беспилотных летательных аппаратов.

Удары по фурам, которые везли БПЛА, продолжились на автотрассе, но уже дронами-камикадзе «Герань-2». Результат - уничтожение пяти грузовых автомобилей, набитых украинскими беспилотниками.

Ранее Минобороны России показало, как украинские дроноводы исчезли в яркой вспышке от российской «Герани». Удар наносился в районе населенного пункта Дорошенково в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.