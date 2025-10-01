МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Удар «Искандера» уничтожил сразу сотню украинских БПЛА дальнего действия

Помимо ракет комплекса «Искандер-М», применялись и ударные беспилотники «Герань-2». Удар наносился на территории Черниговской области.
2025-10-01 12:56:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении большого количества украинских беспилотников одним ударом. Это сделал расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

В результате удара по месту подготовки к запуску БПЛА в районе населенного пункта Лавы в Черниговской области удалось уничтожить 20 грузовых фур. В них перевозилась сотня беспилотников самолетного типа дальнего действия типа «Лютый». Также удалось ликвидировать 60 украинских боевиков. В это количество вошли операторы и техники этих дронов, а также водители фур. Объемное возгорание привело к детонации беспилотных летательных аппаратов.

Удары по фурам, которые везли БПЛА, продолжились на автотрассе, но уже дронами-камикадзе «Герань-2». Результат - уничтожение пяти грузовых автомобилей, набитых украинскими беспилотниками. 

Ранее Минобороны России показало, как украинские дроноводы исчезли в яркой вспышке от российской «Герани». Удар наносился в районе населенного пункта Дорошенково в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#беспилотники #Искандер-М #спецоперация #Черниговская область #Герань-2 #лютый #Лавы
