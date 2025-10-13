МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Застрявших в горах Сочи туристов эвакуировали вертолетом

Состояние туристов удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются.
Екатерина Пономарева 2025-10-13 10:22:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В МЧС России «Звезде» сообщили, что восемь пропавших в Сочи туристов найдены. Спасатели эвакуировали на вертолете всю туристическую группу.

По данным МЧС России, людей доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка. Состояние туристов удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются.

Ранее стало известно, что в Сочи восемь туристов оказались заблокированы рекой после сильных ливней. Группа следовала по маршруту ГЛК «Газпром» - Поляна Пихтовая - лагерь «Холодный» - метеостанция «Джуга».

Когда туристы переходили через реку Уруштен, вода вышла из берегов и перекрыла им дорогу. В составе группы находятся два ребенка - 10 и 13 лет.

#Краснодарский край #Сочи #МЧС #Туристы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 