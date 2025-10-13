Застрявших в горах Сочи туристов эвакуировали вертолетом

В МЧС России «Звезде» сообщили, что восемь пропавших в Сочи туристов найдены. Спасатели эвакуировали на вертолете всю туристическую группу.

По данным МЧС России, людей доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка. Состояние туристов удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются.

Ранее стало известно, что в Сочи восемь туристов оказались заблокированы рекой после сильных ливней. Группа следовала по маршруту ГЛК «Газпром» - Поляна Пихтовая - лагерь «Холодный» - метеостанция «Джуга».

Когда туристы переходили через реку Уруштен, вода вышла из берегов и перекрыла им дорогу. В составе группы находятся два ребенка - 10 и 13 лет.