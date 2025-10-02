МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гидрометцентр: грядущая зима будет более суровой, чем прошлая

При этом март 2026 года на большей части территории России будет значительно теплее, чем был в этом году.
Сергей Дьячкин 2025-10-02 08:31:17
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press, Global Look Press

Грядущая зима на большей части территории России будет значительно холоднее прошлой. Об этом Гидрометцентр РФ рассказал ТАСС.

В декабре, по мнению синоптиков, средняя температура будет ниже уровня 2024 года.

«На большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году», - сообщил Гидрометцентр.

Сообщается, что и в ноябре средняя месячная температура ожидается значительно ниже, чем в прошлом году. Речь идет, прежде всего, о северных районах Центрального и Приволжского федеральных округов, Северо-Западного федерального и Уральского федерального округов, о северных и центральных районах Сибирского федерального округа.

Февраль будет значительно холоднее в северной половине Красноярского края и в западной части Республики Якутия.

Но уже в марте на большей части страны среднемесячная температура поднимется выше нормы.

Температура около нормы ожидается на юге европейской территории России и юге Сибирского федерального округа. А также в Дальневосточном федеральном округе, за исключением запада Якутии.

Ранее метеоролог Александр Шувалов рассказал «Звезде», что на этой неделе на европейской части России ожидается холодная погода без осадков. В эти даты, объяснил синоптик, заморозки становятся обычным явлением. Он отметил, что дневные температуры будут около +10 градусов в течение всей недели.

