МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трое переговорщиков от Катара погибли в Шарм-аш-Шейхе

Дорожная авария произошла, когда переговорщики ехали на официальную встречу и их авто столкнулось с другой машиной.
Марина Крижановская 2025-10-12 04:34:33
© Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, Globallookpress

В курортном египетском городе Шарм-аш-Шейхе погибли три представителя делегации Катара, которые принимали участие в переговорном процессе между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Трагедия произошла во время ДТП. Также известно, что другие два катарских дипломата ранены. Об этом проинформировало агентство Shafaq News.

«Три члена делегации Катара погибли, двое получили ранения в автокатастрофе в субботу в египетском Шарм-аш-Шейхе, где высокопоставленные чиновники принимали участие в переговорах высокого уровня по прекращению огня в секторе Газа, организованных Каиром», - говорится в сообщении информационного агентства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось, когда посредники в переговорах отправились из своей резиденции к месту проведения официальной встречи. В какой-то момент их автомобиль столкнулся с другим, уточнило СМИ со ссылкой на источники в службе безопасности.

Начато расследование этого дорожного инцидента, который официально пока не подтвердили. Но уже завтра, напомним, в Шарм-аш-Шейхе состоится саммит мира, на котором будет подписано соглашение о прекращении войны в секторе Газа. Председателями станут президент Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Дональд Трамп.

#в стране и мире #Египет #Ближний Восток #авария #катар #ДТП #погибли люди #переговорная группа #Шарм-аш-Шейх
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 