Трое переговорщиков от Катара погибли в Шарм-аш-Шейхе

В курортном египетском городе Шарм-аш-Шейхе погибли три представителя делегации Катара, которые принимали участие в переговорном процессе между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Трагедия произошла во время ДТП. Также известно, что другие два катарских дипломата ранены. Об этом проинформировало агентство Shafaq News.

«Три члена делегации Катара погибли, двое получили ранения в автокатастрофе в субботу в египетском Шарм-аш-Шейхе, где высокопоставленные чиновники принимали участие в переговорах высокого уровня по прекращению огня в секторе Газа, организованных Каиром», - говорится в сообщении информационного агентства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось, когда посредники в переговорах отправились из своей резиденции к месту проведения официальной встречи. В какой-то момент их автомобиль столкнулся с другим, уточнило СМИ со ссылкой на источники в службе безопасности.

Начато расследование этого дорожного инцидента, который официально пока не подтвердили. Но уже завтра, напомним, в Шарм-аш-Шейхе состоится саммит мира, на котором будет подписано соглашение о прекращении войны в секторе Газа. Председателями станут президент Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Дональд Трамп.