МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Илон Маск первым в истории достиг состояния в $500 млрд

Резко выросла стоимость акций основанной им компании Tesla и оценки других стартапов бизнесмена.
Владимир Рубанов 2025-10-01 23:47:33
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием в $500 млрд. Этот рекорд был зафиксирован в 15:30 по восточному времени (22:30 мск) по данным Forbes Real-Time Billionaires.

Этому способствовал рост акций основанной им компании Tesla и резкое повышение оценок других стартапов технологического предпринимателя. По итогам торгов акции производителя электромобилей выросли почти на 4%. Это увеличило состояние Маска примерно на $9,3 млрд.

Капитализация Tesla почти удвоилась с апреля, когда Маск объявил о своем уходе с поста куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Бизнесмен решил уделять больше времени Tesla.

Стартап Маска в области искусственного интеллекта xAI и ракетная компания SpaceX тоже повысили свои оценки в этом году.

Основатель компании Oracle Ларри Эллисон занимает второе место после Маска в списке самых богатых людей Forbes. Его состояние по состоянию на среду оценивается примерно в 351,5 млрд долларов.

Состояние Маска резко снизилось после его публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом в июне. Тогда издание Bloomberg пришло к выводу, что скандал обходится бизнесмену в  $34 млрд за день.

#сша #илон маск #бизнес #акции #состояние #капитализация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 