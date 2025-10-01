Илон Маск первым в истории достиг состояния в $500 млрд

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием в $500 млрд. Этот рекорд был зафиксирован в 15:30 по восточному времени (22:30 мск) по данным Forbes Real-Time Billionaires.

Этому способствовал рост акций основанной им компании Tesla и резкое повышение оценок других стартапов технологического предпринимателя. По итогам торгов акции производителя электромобилей выросли почти на 4%. Это увеличило состояние Маска примерно на $9,3 млрд.

Капитализация Tesla почти удвоилась с апреля, когда Маск объявил о своем уходе с поста куратора Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Бизнесмен решил уделять больше времени Tesla.

Стартап Маска в области искусственного интеллекта xAI и ракетная компания SpaceX тоже повысили свои оценки в этом году.

Основатель компании Oracle Ларри Эллисон занимает второе место после Маска в списке самых богатых людей Forbes. Его состояние по состоянию на среду оценивается примерно в 351,5 млрд долларов.

Состояние Маска резко снизилось после его публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом в июне. Тогда издание Bloomberg пришло к выводу, что скандал обходится бизнесмену в $34 млрд за день.