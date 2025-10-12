В Испании начали действовать новые правила въезда для граждан РФ

C двенадцатого октября в Испании вступает в силу новая биометрическая система пересечения границы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале консульский отдел посольства Российской Федерации в Испании.

С этого момента граждане третьих стран, в том числе России, при пересечении внешних границ Шенгенской зоны будут обязаны предоставлять персональные данные - они будут сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться. Система уже начала работать в мадридском аэропорту Барахас. Постепенно она будет распространяться на другие пункты пограничного контроля - воздушные, морские и наземные.

Сообщается, что к 10 апреля следующего года система должна будет работать во всех пунктах. Штампы, которые раньше проставляли в паспорта, теперь заменят электронные записи в базе данных.

Ранее Министерство иностранных дел России напоминало о новых правилах въезда в Шенген. Они предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование) при въезде. Поскольку верификация биометрических данных будет производиться и при выезде из стран Шенгенской зоны, МИД предупредило россиян, что приезжать на пункты выезда нужно заблаговременно.