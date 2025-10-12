МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Китай начал строительство «мегаплотины» в Тибете

Экологи переживают за потенциальный ущерб окружающей среде.
Константин Денисов 2025-10-12 22:58:23
© Фото: Qi Zhiyue, XinHua, Globallookpress

Китай приступил к строительству «мегаплотины» в Тибете. Об этом сообщает RT.

Сооружение появится в каньоне реки Ярлунг-Цангпо. По информации Foreign Policy, экологи забили тревогу по поводу возможных последствий для окружающей среды.

«Мы не может оценить точное воздействие проекта… Не знаем, как смягчить эти последствия», - обеспокоен эколог Вэнь.

Ранее о начале строительства самой мощной в мире ГЭС уже сообщала пресс-служба Госсовета КНР. Стоимость проекта составит 167 млрд долларов, а мощность - до 300 млрд кВт.

#Китай #в стране и мире #Тибет #ГЭС #плотина
