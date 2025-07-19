Китай приступил к строительству крупнейшей в мире ГЭС на Тибете. Как сообщает пресс-служба Госсовета КНР, ее стоимость составит 167 млрд долларов.

«Китай приступил к строительству гигантской гидроэлектростанции на Тибетском нагорье на реке Ярлунг Цангпо», - говорится в сообщении.

Водоем является одной из крупнейших и важнейших рек Южной Азии и проходит по территории трех стран, включая Индию и Бангладеш.

После завершения строительства ГЭС будет способна вырабатывать до 300 млрд кВт.

Крупнейшая в мире на данный момент гидроэлектростанция - «Три ущелья» также расположена в Китае.