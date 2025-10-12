МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Подросток тяжело ранен в результате удара ВСУ по автобусу в ДНР

Всего пострадали шесть пассажиров.
Константин Денисов 2025-10-12 22:09:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Подросток получил тяжелые ранения в результате удара украинских беспилотников по рейсовому автобусу в Горловке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки при ударе БПЛА на маршрутном автобусе №2 тяжело ранен мальчик 2010 г.р., ранения средней степени тяжести получили мужчина 2005 г.р., женщина 1965 г.р., также пострадали мужчины 1960 и 1963 г.р., женщины 1959 г.р.» - написал Пушилин.

Кроме автобуса, повреждения получили одно административное здание и один жилой дом. Характер повреждений не уточняется.

Ранее сообщалось о том, что в Курской области ограничили движение автомобилей из-за дронов ВСУ. Там частично перекрыли трассу Рыльск - Льгов из-за обстрелов всего гражданского транспорта дронами ВСУ.

