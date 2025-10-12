В Курской области ограничили движение автомобилей из-за дронов ВСУ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что властями региона принято решение об ограничении движения по трассе Рыльск - Льгов из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«С ночи под прицелом вражеских дронов находится трасса Рыльск-Льгов. Это участок дороги от города Рыльска до села Ивановского. Зафиксирована серия дальнего света, позволяющая атаковать все движущиеся по трассе автомобили», - написал Хинштейн.

Кроме того, оперативный штаб региона ограничил съезд на трассу из населенного пункта Степановка. Хинштейн попросил местных жителей воздержаться от передвижения по обозначенным участкам.

Движение автомобилей будет осуществляться по согласованию с оперштабом. Другие подробности отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Курской области три человека пострадали в результате атаки вражеских БПЛА. Среди них есть один подросток.