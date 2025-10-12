МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В пресс-службе Лукашенко назвали подарок Путину на день рождения

Белорусский лидер приготовил для президента России ценный презент.
Константин Денисов 2025-10-12 21:39:48
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует лично передать подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщила телеканалу «Беларусь 1» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Президенту России наш президент, - они об этом договорились, - свой подарок обязательно передаст лично», - рассказала Эйсмонт.

По ее словам, белорусский лидер приготовил для Путина большую красивую картину с пейзажами Валаама. Ее написал знаменитый белорусский художник Павел Маслеников.

Из этого сообщения пресс-секретаря Лукашенко телеканал сделал вывод о том, что лидеры стран планируют встретиться в ближайшее время. Белорусский президент мог преподнести подарок на встрече глав СНГ в Таджикистане, но не стал этого делать.

Путин 7 октября отметил свое 73-летие. Этот день он провел в Санкт-Петербурге вместе с командующими группировками войск, участвующими в специальной военной операции.

#в стране и мире #Владимир Путин #Александр Лукашенко #день рождения #подарок
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 