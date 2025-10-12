В пресс-службе Лукашенко назвали подарок Путину на день рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует лично передать подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщила телеканалу «Беларусь 1» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

«Президенту России наш президент, - они об этом договорились, - свой подарок обязательно передаст лично», - рассказала Эйсмонт.

По ее словам, белорусский лидер приготовил для Путина большую красивую картину с пейзажами Валаама. Ее написал знаменитый белорусский художник Павел Маслеников.

Из этого сообщения пресс-секретаря Лукашенко телеканал сделал вывод о том, что лидеры стран планируют встретиться в ближайшее время. Белорусский президент мог преподнести подарок на встрече глав СНГ в Таджикистане, но не стал этого делать.

Путин 7 октября отметил свое 73-летие. Этот день он провел в Санкт-Петербурге вместе с командующими группировками войск, участвующими в специальной военной операции.