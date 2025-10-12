МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин в шутку заявил, что Рахмон морил его голодом в Таджикистане

Российский лидер развеселил гостей саммита «Россия - Центральная Азия».
Константин Денисов 2025-10-12 19:23:55
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошутил перед обедом лидеров стран СНГ в Душанбе. Кадры его беседы с другими гостями саммита попали в эфир.

Российский лидер заявил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон никак не дает ему поесть и уже почти сутки «морит его голодом».

«Он со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю - зачем моришь голодом?» - сказал Путин.

Далее глава государства сам же процитировал ответ Рахмона: «Завтра будем есть, когда все соберемся». Это вызвало смех у всех, включая главу Таджикистана.

В ходе трехдневного визита в Душанбе Путин провел встречи с лидерами стран СНГ, включая президента Азербайджана Ильхома Алиева, с которым он подробно обсудил авиакатастрофу в Актау в декабре 2024 года.

#в стране и мире #таджикистан #Владимир Путин #переговоры #эмомали рахмон
