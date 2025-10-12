В Курской области три человека пострадали от атаки дронов ВСУ

Украинские беспилотники атаковали Беловский район Курской области, в результате пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в результате атаки БПЛА ранения получили три жителя Беловского района, среди которых - подросток. У 15-летнего парня минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что у 57-летней женщины осколочные ранения. Кроме того, в тяжелом состоянии госпитализировали 47-летнего мужчину.

Ранее Хинштейн сообщил, что украинские боевики попытались нанести удар по Курской АЭС-2 в Курчатове с помощью беспилотника. В ходе инцидента дрон упал и задел одно из строений на территории строящейся станции.