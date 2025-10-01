Небензя провел встречу с новым постпредом США при ООН Уолтцем

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о встрече с новым постпредом США при Организации Майком Уолтцем. По его словам, беседа прошла хорошо.

«У нас была очень хорошая встреча», – сказал он.

Со слов Небензи, высказывать собственное мнение о Уолтце на данный момент преждевременно. Он также отметил, что ему понравился их разговор.

«Он мне нравится. И я думаю, что это было взаимно», – заключил постпред РФ при ООН.

В прошлом месяце сенат Конгресса США при помощи большинства голосов утвердил кандидатуру Майка Уолтца на должность постпреда страны при ООН. Известно, что за него проголосовали 47 сенаторов, а 43 выступили против.