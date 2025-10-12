МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Врач назвал симптомы грозных штаммов гриппа, вернувшихся в Петербург спустя полвека

По словам собеседника «Звезды», штаммы тяжело переносятся. В самых тяжелых случаях поражаются сердце и головной мозг.
Глеб Владовский 2025-10-12 13:52:06
© Фото: Александр Кряжев РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Вирусы «свиного» и «гонконгского» гриппа проходят у пациентов в тяжелой форме в случае заражения. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» главврач Домодедовской Больницы Андрей Осипов.

Ранее глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана в интервью телеканалу «78» заявил, что этой зимой в городе спустя 56 лет распространятся оба штамма гриппа.

По словам Осипова, единственный способ распознать штамм - при лабораторном исследовании биоматериала, который берется с этого пациента.

«А симптомы характерны для всех вирусов гриппа: высокая температура, недомогание, озноб, ломота в теле, отсутствие аппетита. При этих видах гриппа может нарушаться свертываемость крови», - пояснил врач.

Эксперт добавил, что, в самых тяжелых случаях поражается сердце и даже головной мозг. Но в целом, эти штаммы не являются крайне опасными. Чтобы не заболеть, необходимо сделать прививку и носить маски.

#свиной грипп #симптомы #наш эксклюзив #осложнения #штамм вируса #гонконгский грипп
