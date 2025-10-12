Врач назвал симптомы грозных штаммов гриппа, вернувшихся в Петербург спустя полвека

Вирусы «свиного» и «гонконгского» гриппа проходят у пациентов в тяжелой форме в случае заражения. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» главврач Домодедовской Больницы Андрей Осипов.

Ранее глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана в интервью телеканалу «78» заявил, что этой зимой в городе спустя 56 лет распространятся оба штамма гриппа.

По словам Осипова, единственный способ распознать штамм - при лабораторном исследовании биоматериала, который берется с этого пациента.

«А симптомы характерны для всех вирусов гриппа: высокая температура, недомогание, озноб, ломота в теле, отсутствие аппетита. При этих видах гриппа может нарушаться свертываемость крови», - пояснил врач.

Эксперт добавил, что, в самых тяжелых случаях поражается сердце и даже головной мозг. Но в целом, эти штаммы не являются крайне опасными. Чтобы не заболеть, необходимо сделать прививку и носить маски.