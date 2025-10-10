МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: у РФ и США есть понимание, как решить конфликт на Украине мирным путем

По словам российского президента, страны остаются в рамках договоренностей в Анкоридже.
Игнат Далакян 2025-10-10 15:32:56
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

У России и США есть понимание, как урегулировать конфликт на Украине мирными средствами, но это непростые, сложные вопросы, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

«У нас есть понимание со стороны Соединенных Штатов и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться, и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт», - сказал российский лидер.

Глава государства также напомнил, что стороны не раскрывали полностью, о чем речь шла на российско-американских переговорах в Анкоридже.

Ранее в Кремле назвали в корне неверными заявления об исчерпанном импульсе Анкориджа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, представители администраций президентов двух государств находятся в контакте постоянно.

 

 

#Россия #Украина #сша #Владимир Путин #переговоры #анкоридж
