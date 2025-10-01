Венесуэла ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией

Национальная ассамблея Венесуэлы ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией. Об этом ТАСС сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Дипломат отметил, что был рад присутствовать на заседании Национальной ассамблеи Венесуэлы, где одобрили этот документ. Договор определяет направления взаимодействия на долгосрочную перспективу и способствует укреплению мира и устойчивого развития.

Владимир Путин и Николас Мадуро подписали договор 7 мая в Москве. Он расширяет сотрудничество между странами в политической, экономической и оборонной сферах, включая энергетику, добычу полезных ископаемых и борьбу с терроризмом.

Договор открывает новый этап российско-венесуэльского сотрудничества, добавил дипломат. Он выразил уверенность, что это взаимодействие будет способствовать укреплению мира, безопасности и устойчивого развития, а также консолидации справедливого многополярного мироустройства.

В этом году исполняется 80 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. Кроме того, отмечается 80-летие Великой Победы и основания ООН. А 25 лет назад состоялась первая встреча президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она заложила основу современного этапа российско-венесуэльских отношений, подчеркнул Мелик-Багдасаров.