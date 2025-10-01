МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Венесуэла ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией

Документ расширяет сотрудничество между странами в политической, экономической и оборонной сферах.
Владимир Рубанов 2025-10-01 02:13:16
© Фото: Pedro Rances Mattey dpa, Global Look Press

Национальная ассамблея Венесуэлы ратифицировала Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией. Об этом ТАСС сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Дипломат отметил, что был рад присутствовать на заседании Национальной ассамблеи Венесуэлы, где одобрили этот документ. Договор определяет направления взаимодействия на долгосрочную перспективу и способствует укреплению мира и устойчивого развития.

Владимир Путин и Николас Мадуро подписали договор 7 мая в Москве. Он расширяет сотрудничество между странами в политической, экономической и оборонной сферах, включая энергетику, добычу полезных ископаемых и борьбу с терроризмом.

Договор открывает новый этап российско-венесуэльского сотрудничества, добавил дипломат. Он выразил уверенность, что это взаимодействие будет способствовать укреплению мира, безопасности и устойчивого развития, а также консолидации справедливого многополярного мироустройства.

В этом году исполняется 80 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. Кроме того, отмечается 80-летие Великой Победы и основания ООН. А 25 лет назад состоялась первая встреча президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она заложила основу современного этапа российско-венесуэльских отношений, подчеркнул Мелик-Багдасаров.

#венесуэла #Владимир Путин #договор #Николас Мадуро #ратификация #национальная ассамблея
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 