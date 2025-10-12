Москвич решил выгонять хулиганов со двора при помощи громкоговорителя

Житель Москвы придумал оригинальный способ прогонять хулиганов со двора многоэтажки и, тем самым, сохранять порядок. Об этом сообщил 360.ru.

По словам мужчины, он установил камеру видеонаблюдения и рупор, через который останавливал подростков громкими замечаниями на весь двор.

«Ходить и отгонять неэффективно, в итоге нашел решение в установке громкоговорителя и камеры. Система стоит уже две-три недели, и в 90% случаев люди сразу прекращают буянить», - цитирует его слова телеканал.

Москвич рассказал, что жители ЖК «Западный порт» отказались от услуг управляющей компании, вместо которой назначили другую. Но и там не выполняли обязательств. Мужчина также добавил, что занимается мониторингом в свободное время.