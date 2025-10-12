МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвич решил выгонять хулиганов со двора при помощи громкоговорителя

Жители дома однажды обратились в управляющую компанию по этому вопросу, но там не исполняли обязательства.
Глеб Владовский 2025-10-12 11:25:22
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Житель Москвы придумал оригинальный способ прогонять хулиганов со двора многоэтажки и, тем самым, сохранять порядок. Об этом сообщил 360.ru.

По словам мужчины, он установил камеру видеонаблюдения и рупор, через который останавливал подростков громкими замечаниями на весь двор.

«Ходить и отгонять неэффективно, в итоге нашел решение в установке громкоговорителя и камеры. Система стоит уже две-три недели, и в 90% случаев люди сразу прекращают буянить», - цитирует его слова телеканал.

Москвич рассказал, что жители ЖК «Западный порт» отказались от услуг управляющей компании, вместо которой назначили другую. Но и там не выполняли обязательств. Мужчина также добавил, что занимается мониторингом в свободное время.

#Москва #в стране и мире #камера наблюдения #хулиганы #громкоговоритель
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 