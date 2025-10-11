МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Новозеландец составил имя из 2 253 слов и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Житель Новой Зеландии отстоял в суде право на уникальность своего имени.
Глеб Владовский 2025-10-11 08:41:50
© Фото: Guinness World Records

Самое длинное имя в мире занесли в книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Как отмечает издание, житель Новой Зеландии установил мировой рекорд, официально зарегистрировав свое имя, состоящее из 2253 слов. Самой главной проблемой для мужчины стало то, что его полное имя не вписывается ни в какие документы, удостоверяющие личность.

«В марте 1990 года Лоуренс Уоткинс сменил свое имя, включив в него более 2 000 отчеств... Его исковое заявление было принято окружным судом, но было отклонено Генеральным секретарем. Решительный Лоуренс в конце концов передал свое дело в Верховный суд Новой Зеландии, который встал на сторону рекордсмена», - говорится в материале.

Однако после этого иска власти страны изменили два закона, чтобы помешать другим сделать то же самое.

Ранее сообщалось, что жительница Флориды Эдит Мурвей-Трейна установила новый рекорд как самая пожилая тяжелоатлетка в мире. Женщина может поднять штангу массой от 18 до 68 килограмм.

#Новая Зеландия #имя #книга рекордов гиннесса #длина имени
