Пожилая американка в возрасте 99 лет установила мировой рекорд Гиннесса в пауэрлифтинге

Жительница Флориды Эдит Мурвей-Трейна установила новый рекорд как самая пожилая тяжелоатлетка в мире. Об этом сообщили организаторы Книги рекордов Гиннесса.

Женщина может поднять штангу массой от 18 до 68 килограмм. Также тяжелоатлетка успешно выступает на соревнованиях по пауэрлифтингу. Несмотря на свой возраст, Эдит поражает зрителей и судей своей физической подготовкой.

«Для всей нашей семьи большая честь, что наша мама - рекордсменка и что Книга рекордов Гиннесса удостоила ее этой чести», - поделилась дочь спортсменки Хани Коттрелл.

Эдит Мурвей-Трейна к своему возрасту является не только мамой и бабушкой, но и пра- и прапрабабушкой. Ранее женщина активно работала учительницей танцев в местном центре.

Когда ей исполнился 91 год, то подруга Эдит Кармен пригласила женщину в фитнес-клуб, и та быстро увлеклась пауэрлифтингом.