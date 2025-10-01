МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Telegraph: принцесса Анна передала послание Зеленскому от Карла III

По предположению Telegraph, король мог выразить поддержку Украине и самому Зеленскому в личном послании.
Дарья Ситникова 2025-10-01 18:22:23
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

В ходе визита на Украину британская принцесса Анна передала Владимиру Зеленскому послание от короля Карла III. Об этом сообщил Telegraph.

Утверждается, что принцесса встретилась с ним у Софийского собора и передала ему запечатанный конверт с королевским гербом, в котором находилось личное послание. Его содержание не раскрывается.

Издание предположило, что король выразил поддержку Украине и самому Зеленскому. Также принцесса Анна встретилась с женщинами-полицейскими и военнослужащими.

До этого посол в Лондоне Андрей Келин рассказал, что Британия пообещала рассмотреть поставки Киеву дальнобойных ракет Nightfall («Сумерки»). Это произойдет после того, как системы будут разработаны и произведены. В скором времени министерство Великобритании объявит тендер на создание этих ракет.

#Украина #Зеленский #Великобритания #послание #карл III #принцесса анна
