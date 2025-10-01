Эксперт назвал вопрос отстранения израильтян из УЕФА «декларацией намерений»

Отстранение израильтян от участия в соревнованиях Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в теории возможно, но на практике очень сложно. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог Георгий Федоров.

Сложность принятия решения по отстранению израильских футболистов заключается в том, что США - сильный союзник Израиля - являются очень серьезным мировым игроком. Не менее влиятельны и израильские силы.

«Израильские силы тоже очень влиятельны, соответственно, если они (УЕФА. - Прим. ред.) это сделают (исключат израильских футболистов. - Прим. ред.), то получат мощнейшее давление», - подчеркнул собеседник телеканала.

Эксперт добавил, что отстранение израильтян от участия в соревнованиях все же будет рассматриваться. Однако возможно, что это будет просто «декларация намерений».

Ранее издание Israel Hayom сообщало, что УЕФА не будет отстранять израильские команды от участия в европейских турнирах. Существенную роль в этом вопросе сыграли США.