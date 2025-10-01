Экипаж Су-35С прикрыл авиацию, наносящую удары по боевикам ВСУ

МО РФ сообщает, что экипаж истребителя Су-35С прикрыл в воздухе ударные машины ВКС России, уничтожавшие украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции.

Уточняется, что боевое дежурство истребителя проводилось в интересах группировки войск «Юг». Летчик прикрывал действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что летчики оперативно-тактической авиации летают при любой погоде и в любое время суток. Самолеты при этом несут под крыльями различные типы авиационных вооружений.

Ранее сообщалось, что летчики разнесли пункт временной дислокации ВСУ, ударив ночью. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 применил авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.