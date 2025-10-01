МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-35С прикрыл авиацию, наносящую удары по боевикам ВСУ

Авиаудары наносились по военным объектам и технике неприятеля в зоне ответственности группировки войск «Юг».
2025-10-01 17:46:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ сообщает, что экипаж истребителя Су-35С прикрыл в воздухе ударные машины ВКС России, уничтожавшие украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. 

Уточняется, что боевое дежурство истребителя проводилось в интересах группировки войск «Юг». Летчик прикрывал действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что летчики оперативно-тактической авиации летают при любой погоде и в любое время суток. Самолеты при этом несут под крыльями различные типы авиационных вооружений. 

Ранее сообщалось, что летчики разнесли пункт временной дислокации ВСУ, ударив ночью. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 применил авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #спецоперация #су-35с #боевое дежурство #группировка юг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 