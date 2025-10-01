Летчики разнесли пункт временной дислокации ВСУ, ударив ночью

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков в их пункте временной дислокации. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Как только экипаж получил подтверждение от разведки относительно успешного поражения намеченной цели, летчики развернули истребитель-бомбардировщик и вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили опорный пункт украинских боевиков. В тот раз летчики на самолетах Су-25 поразили противника неуправляемыми авиационными ракетами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.