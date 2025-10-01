МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Летчики разнесли пункт временной дислокации ВСУ, ударив ночью

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 применил авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.
2025-10-01 10:43:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков в их пункте временной дислокации. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Как только экипаж получил подтверждение от разведки относительно успешного поражения намеченной цели, летчики развернули истребитель-бомбардировщик и вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили опорный пункт украинских боевиков. В тот раз летчики на самолетах Су-25 поразили противника неуправляемыми авиационными ракетами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #УМПК
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 