Юрист рассказал, куда жаловаться, если не дали отопление

Если в квартире нет тепла, то пришло время собирать доказательства.
Виктория Бокий 2025-10-01 16:48:49
© Фото: Fernando Gutierrez-Juarez, dpa, Globallookpress

Если возникли проблемы с отоплением, тепла в квартире нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья, вызвать специалиста для составления акта. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал юрист Александр Хаминский.

Обычно отопление дают постепенно, в многоквартирные дома тепло приходит в течение трех-семи дней. По словам юриста, если проблема не решилась, то пришло время собирать доказательства, что в квартире холодно.

В качестве подтверждения подойдут фото или видео показаний термометра. Важно, чтобы в кадре была видна дата съемки. После этого необходимо отправить заявление в Госжилинспекцию.

Напомним, что в Москве с 24 сентября началась подача отопления. Дату подачи тепла в московские квартиры озвучивал мэр столицы Сергей Собянин. В первую очередь тепло подано в социальные учреждения, школы, детские сады и больницы, а потом - в жилые дома.

#Москва #тепло #Юрист #отопление #многоквартирные дома
