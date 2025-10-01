МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Немецкий фестиваль Октоберфест приостановили из-за взрыва в Мюнхене

По информации западных СМИ, во время работы на месте происшествия в Мюнхене следователи могли найти данные, указывающие на то, что безопасность посетителей Октоберфеста может быть под угрозой.
Дарья Ситникова 2025-10-01 15:54:10
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

В Германии полиция распорядилась приостановить работу знаменитой ярмарки Октоберфест в целях безопасности после взрыва в жилом доме на севере Мюнхена. Об этом сообщили на сайте фестиваля.

«В связи с данными о возможной угрозе взрыва Луг Терезы будет закрыт до 17.00», - указано в материале.

Луг Терезы - это специальная территория в Мюнхене, где проводится ярмарка, пишет 360.ru. По информации западных СМИ, такие меры могли быть вызваны из-за серии мощных взрывов, которые прогремели на севере города сегодняшним утром.

На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что причиной взрывов стала бытовая ссора. Также сообщалось о двух телах с огнестрельными ранениями.

Предполагается, что во время работы на месте происшествия следователи могли обнаружить данные, которые указывают на то, что безопасность посетителей Октоберфеста может быть под угрозой.

