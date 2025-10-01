Полиция оцепила район в Мюнхене после нескольких взрывов

Серия мощных взрывов прогремела на севере Мюнхена. По сообщениям газеты Bild, на место прибыли пожарные и сотрудники полиции. В районе улицы Лерхенауэр-штрассе выставлено оцепление.

«Большое количество полицейских и пожарных находятся на Лерхенауэр-штрассе, прогремели взрывы», - говорится в сообщении.

Reuters также сообщает о прозвучавших выстрелах. Согласно данным агентства, правоохранители обнаружили два тела с огнестрельными ранениями.

Обстоятельства произошедшего пока неясны. Представитель полиции Мюнхена заверил горожан в том, что им ничего не угрожает, и призвал избегать района, где произошло ЧП.