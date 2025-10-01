МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полиция оцепила район в Мюнхене после нескольких взрывов

Информации о причинах случившегося не поступало, горожан попросили избегать района, в котором прозвучали взрывы.
Ян Брацкий 2025-10-01 08:45:28
© Фото: Harald Tittel, dpa, Global Look Press

Серия мощных взрывов прогремела на севере Мюнхена. По сообщениям газеты Bild, на место прибыли пожарные и сотрудники полиции. В районе улицы Лерхенауэр-штрассе выставлено оцепление.

«Большое количество полицейских и пожарных находятся на Лерхенауэр-штрассе, прогремели взрывы», - говорится в сообщении.

Reuters также сообщает о прозвучавших выстрелах. Согласно данным агентства, правоохранители обнаружили два тела с огнестрельными ранениями.

Обстоятельства произошедшего пока неясны. Представитель полиции Мюнхена заверил горожан в том, что им ничего не угрожает, и призвал избегать района, где произошло ЧП.

#взрыв #Германия #ФРГ #мюнхен #полиция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 