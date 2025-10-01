МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Замкомполка: многие боевики ВСУ убегают или сдаются в ближнем бою

По словам военнослужащего с позывным Десятый, штурм редко длится больше 10-15 минут. Он добавил, что активные действия приводят противника в смятение.
Андрей Вакула 2025-10-01 14:01:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Андрей Вакула работает в зоне спецоперации. Он на территории тренировочного полигона пообщался с заместителем командира полка с позывным Десятый.

«Штурм - он как таковой недолгий. Минут 15-20. По флангам давишь, обходишь с тыла, наносишь огневое поражение. Если активно все это применять, они (пехота ВСУ. - Прим. ред.) либо сдаются, либо просто убегают», - подчеркнул Десятый в ходе беседы с корреспондентом. 

Вакула отметил, что, судя по беседам с российскими военнослужащими на полигоне, противник боится стрелкового боя. Впрочем, как добавил корреспондент, это не мешает оттачивать все его аспекты. 

Ранее российский штурмовик с позывным Кам рассказал о слезах радости на глазах жителей освобожденного Калиновского. По его словам, каждый из немногочисленных мирных жителей хотел обнять бойцов, вошедших в населенный пункт.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВСУ #штурмовики #ближний бой #наш эксклюзив #штурмовые действия #Десятый
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 