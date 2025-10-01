Корреспондент «Звезды» Андрей Вакула работает в зоне спецоперации. Он на территории тренировочного полигона пообщался с заместителем командира полка с позывным Десятый.

«Штурм - он как таковой недолгий. Минут 15-20. По флангам давишь, обходишь с тыла, наносишь огневое поражение. Если активно все это применять, они (пехота ВСУ. - Прим. ред.) либо сдаются, либо просто убегают», - подчеркнул Десятый в ходе беседы с корреспондентом.

Вакула отметил, что, судя по беседам с российскими военнослужащими на полигоне, противник боится стрелкового боя. Впрочем, как добавил корреспондент, это не мешает оттачивать все его аспекты.

Ранее российский штурмовик с позывным Кам рассказал о слезах радости на глазах жителей освобожденного Калиновского. По его словам, каждый из немногочисленных мирных жителей хотел обнять бойцов, вошедших в населенный пункт.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.