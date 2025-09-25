В Калиновском Днепропетровской области жители со слезами радости встречали российских военнослужащих. Об этом рассказал нашему корреспонденту Андрею Вакуле временно исполняющий обязанности командира взвода с позывным Кам.

«Встретили мирных. Они были с этого населенного пункта. Они были рады видеть нас. Плакали, встречали нас. Каждый хотел обнять», - сказал он.

Артиллерия расчистила путь штурмовым группам, которые заняли позиции и выбили ВСУ из окопов и блиндажей. Противник готовился - повсюду мины, установив колючую проволока и противотанковые рвы. Но это не остановило наших бойцов.

По словам бойца с позывным Борман, украинские военнослужащие отказались сдаваться, несмотря на предложение. В ходе боя они были уничтожены. Другие подразделения заходили хитростью: как рассказал штурмовик с позывным Мелкий, противник поверил, что в блиндаж заходят свои, но был ликвидированы.

Операторы беспилотников выявляли огневые точки в домах, уничтожали боевую технику и помогли сбить гексакоптер «Баба-яга», который снабжал противника.

«Летает "Баба-Яга", но не делает сбросы. Это нас удивило. Мы отправили группу. Группа вышла на разведку», - рассказал штурмовик с позывным Фомич.

Оказалось, гексокоптер скидывал провизию на позиции ВСУ за селом Калиновское. Гексакоптер сбили, после чего штурмовые группы атаковали противника и уничтожили десяток боевиков.

«Мы обнаружили этих 10 товарищей. Закидали дымовухами, выкурили их. Двери они начали открывать, уничтожили на месте», - добавил Фомич.

В Калиновском среди трофеев оказались немецкий пулемет MG-42, американский «браунинг» и канадский автомат.

Теперь в населенном пункте развернут российский флаг. По словам Кама, ВСУ продолжают бросать на передовую плохо подготовленных мобилизованных.

«Всех просто гонят. Никто не хочет воевать», - признался Кам.

Группировка войск «Восток» продолжает отодвигать линию соприкосновения от границы ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.