МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Штурмовик Кам рассказал о слезах радости на глазах жителей Калиновского

Каждый из немногочисленных мирных жителей хотел обнять бойцов, вошедших в населенный пункт.
Андрей Вакула 2025-09-25 11:20:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Калиновском Днепропетровской области жители со слезами радости встречали российских военнослужащих. Об этом рассказал нашему корреспонденту Андрею Вакуле временно исполняющий обязанности командира взвода с позывным Кам.

«Встретили мирных. Они были с этого населенного пункта. Они были рады видеть нас. Плакали, встречали нас. Каждый хотел обнять», - сказал он.

Артиллерия расчистила путь штурмовым группам, которые заняли позиции и выбили ВСУ из окопов и блиндажей. Противник готовился - повсюду мины, установив колючую проволока и противотанковые рвы. Но это не остановило наших бойцов.

По словам бойца с позывным Борман, украинские военнослужащие отказались сдаваться, несмотря на предложение. В ходе боя они были уничтожены. Другие подразделения заходили хитростью: как рассказал штурмовик с позывным Мелкий, противник поверил, что в блиндаж заходят свои, но был ликвидированы.

Операторы беспилотников выявляли огневые точки в домах, уничтожали боевую технику и помогли сбить гексакоптер «Баба-яга», который снабжал противника.

«Летает "Баба-Яга", но не делает сбросы. Это нас удивило. Мы отправили группу. Группа вышла на разведку», - рассказал штурмовик с позывным Фомич.

Оказалось, гексокоптер скидывал провизию на позиции ВСУ за селом Калиновское. Гексакоптер сбили, после чего штурмовые группы атаковали противника и уничтожили десяток боевиков.

«Мы обнаружили этих 10 товарищей. Закидали дымовухами, выкурили их. Двери они начали открывать, уничтожили на месте», - добавил Фомич.

В Калиновском среди трофеев оказались немецкий пулемет MG-42, американский «браунинг» и канадский автомат.

Теперь в населенном пункте развернут российский флаг. По словам Кама, ВСУ продолжают бросать на передовую плохо подготовленных мобилизованных.

«Всех просто гонят. Никто не хочет воевать», - признался Кам.

Группировка войск «Восток» продолжает отодвигать линию соприкосновения от границы ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#освобождение #штурмовики #наш эксклюзив #Днепропетровская область #Калиновское #Кам
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 