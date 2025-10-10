МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВКС России уничтожили пункты временной дислокации боевиков в Харьковской области

Поражение целей проводилось с применением средств авиационной поддержки.
2025-10-10 08:59:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили пункты временной дислокации и управления дронами ВСУ в Харьковской области. Кадры оперативного контроля опубликовало Минобороны РФ.

Уточняется, что поражение целей осуществили ВКС России с применением авиабомбы ФАБ-3000 и авиаракеты ЛМУР Х-39.

«В глубине обороны противника в Харьковской области были обнаружены пункт временной дислокации 154-й ОМБр и пункт управления БПЛА 77-й ОАэМБр ВСУ в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка. Командованием было принято решение о нанесении по разведанным целям ударов авиационными средствами поражения», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

На кадрах оперативного контроля можно увидеть, что в результате нанесения ударов цели уничтожены.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипаж танка Т-80БВМ 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу противника на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Минобороны России #потери ВСУ #Пункты временной дислокации
