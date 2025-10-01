Автоэксперт рассказал, как изменения подсчета утильсбора скажутся на ценах

Предлагаемые изменения в механизме расчета утилизационного сбора могут коснуться массового покупателя и в какой-то степени повлияют на стоимость автомобилей. Таким мнением со «Звездой» поделился автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Вполне возможно, что массового покупателя это не затронет. Хотя прошлогодний опыт, когда повысили утилизационный сбор, в целом показал, что нет таких категорий, которые не страдали бы. У нас в принципе цены выросли, а рынок значительно просел», - сказал эксперт.

Накануне глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что для физических лиц продолжит действовать льготная ставка утильсбора, если они ввозят в Россию автомобиль с мощностью двигателя менее 160 лошадиных сил. Доля таких в автопарке россиян более 80%, считает министр. В большей степени изменения коснутся машин, ввозимых в страну по параллельному импорту, а также иномарок, бренды которых свернули свою деятельность на территории нашей страны.

«Формально не задеваются массовые категории автомобилей, которые производятся в России. Но в то же время очень серьезный сбор будет с машин, которые хотят ввезти по параллельному импорту. Зачем-то вышибают с нашего рынка автомобили, которые не производятся в России в принципе. Это делается якобы для повышения сборов в казну, но на самом деле может привести к тому, что сборов станет меньше. Пусть незначительно, но к росту цен на все автомобили это приведет», - предупредил Моржаретто.

Новый механизм расчета утилизационного сбора будет учитывать не только объем и мощность двигателя, но и год выпуска автомобиля. В первую очередь изменения коснутся гибридов и автомобилей на электрической тяге.

Напомним, с 1 января 2025 года вырос утилизационный сбор при ввозе машин из других стран. Для авто с двигателем меньше одного литра нужно будет заплатить 180 200 рублей, а для авто с двигателем больше 3,5 литра - 2 742 200 рублей.

Меры направлены на защиту интересов отечественного автопрома. Кроме того, повышение ставки должно подтолкнуть зарубежные компании к строительству заводов в России.