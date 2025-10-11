Один человек погиб и два пострадали в пожаре под Красноярском

Один человек стал жертвой пожара в многоквартирном доме в Сосновоборске в Красноярском крае. Два других жителя получили травмы, а 28 эвакуированных жильцов временно разместили в ближайшем лицее, сообщили в МЧС.

Получив сигнал о возгорании квартиры на верхнем этаже пятиэтажного здания, спасатели и полиция оперативно прибыли на место. Они организовали эвакуацию населения, а сейчас полицейские обеспечивают порядок в районе, добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что пожар в квартире на пятом этаже привел к возгоранию крыши пятиэтажки на 2 тысячах квадратных метров, 200 человек эвакуировались самостоятельно.