МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Около 200 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки под Красноярском

Огонь распространился на площади в две тысячи квадратных метров.
Дима Иванов 2025-10-11 01:45:50
© Фото: p0dslushka24, Telegram © Видео: public161741621, VK; p0dslushka24, Telegram

В Красноярском крае пожарные ликвидируют масштабное возгорание в жилом доме, где огонь распространился на крышу здания. Инцидент произошел в городе Сосновоборске, где вначале начался пожар в одной из квартир, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пламя быстро перекинулось на кровлю. Площадь пожара достигла 2 000 квадратных метров. Жители самостоятельно эвакуировались из здания - всего покинули дом около 200 человек. О пострадавших на данный момент не сообщается.

На месте происшествия задействованы силы МЧС: работают от 41 до 58 пожарных и спасателей, а также 11–18 единиц специальной техники. Причины возгорания устанавливаются, ситуация остается под контролем оперативных служб.

#в стране и мире #пожар #Красноярский край #МЧС #Сосновоборск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 