Около 200 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки под Красноярском

В Красноярском крае пожарные ликвидируют масштабное возгорание в жилом доме, где огонь распространился на крышу здания. Инцидент произошел в городе Сосновоборске, где вначале начался пожар в одной из квартир, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пламя быстро перекинулось на кровлю. Площадь пожара достигла 2 000 квадратных метров. Жители самостоятельно эвакуировались из здания - всего покинули дом около 200 человек. О пострадавших на данный момент не сообщается.

На месте происшествия задействованы силы МЧС: работают от 41 до 58 пожарных и спасателей, а также 11–18 единиц специальной техники. Причины возгорания устанавливаются, ситуация остается под контролем оперативных служб.